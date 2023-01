Een jaar bij de ijsberen 1968-1969

In het logboek worden niet alleen de weersomstandigheden bijgehouden, maar ook het werk van de vier onderzoekers. De werkomstandigheden zijn zwaar en contact met vrienden en familie verloopt moeizaam. Fineke te Raa was getrouwd met Eric Flipse en vond het telefoneren via Scheveningen vreselijk: “Iedereen luisterde mee dat was heel vervelend.” De eerste beer meldde zich op 1 september 1968 en wordt Barend genoemd. Naast het berenonderzoek worden er ook rendieren en vogels onder de loep genomen. De vogels worden geprepareerd en mossen worden bestudeerd.