Edelherten wagen de oversteek | Winnaar Zelf Geschoten

Maar buiten de bronsttijd is het leven van het edelhert heel anders. De mannetjes, die elkaar in de herfst niet konden uitstaan, leven nu samen in kleine roedels. Ze werken aan hun fitheid en stoeien met elkaar om in te kunnen schatten wie er in de bronst de grootste concurrent zal zijn. Zo’n roedel mannetjes zie je in deze video samen door het water waden.