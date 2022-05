Nederlanders: Duurzaamheid van bedrijven belangrijker dan eigen gedrag

Zes van de tien Nederlanders vinden dat hun eigen duurzaamheidsgedrag niet uitmaakt zolang grote bedrijven hun uitstoot niet terugbrengen. In oktober 2019 was dat nog de helft. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau I&O Research.

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders maakt zich zorgen om klimaatverandering: 29 procent ‘veel’ en 43 procent maakt zich ‘enige zorgen’, in totaal 72 procent. Dat is iets minder dan in november vorig jaar, toen 74 procent aangaf zich er druk over te maken. Sinds november bracht klimaatpanel IPCC twee rapporten uit die de maximale anderhalve graad opwarming als ‘bijna uit het zicht’ bestempelden. Het is nodig onmiddellijk veel minder broeikasgassen uit te stoten om dat doel nog te halen.