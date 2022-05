Droogval en verzilting steken de kop op door droogte

De aanhoudende droogte wordt zichtbaar en merkbaar in het Nederlandse watersysteem, blijkt uit de droogtemonitor die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag heeft gepubliceerd. De kleinste waterlopen in delen van Nederland vallen al droog door gebrek aan regen en lage grondwaterstanden. Rijkswaterstaat heeft het Volkerak-Zoommeer bij Tholen extra doorgespoeld om verzilting te voorkomen. Ook op sommige andere plaatsen steekt verzilting de kop op. De scheepvaart en de drinkwaterbedrijven hebben nog geen last van de gevolgen van de droogte, maar de waterstand van de Rijn bij Lobith daalt snel.

De afvoer van de Rijn bij Lobith zakt naar verwachting na het weekeinde onder een stand van 1400 kubieke meter. Dat is het moment waarop de LCW spreekt van 'dreigend watertekort'. De situatie blijft tot het eind van de maand ongewijzigd, al voorziet het KNMI wel enkele buien aan het eind van mei. Maar er komt heel weinig water in de Rijn vanuit het zuiden van Duitsland en Zwitserland, aangezien de sneeuw daar al grotendeels is gesmolten. Ook de waterstand in de Zwitserse stuwmeren is lager dan andere jaren.