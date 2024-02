Dreiging voor natuurramp op Bonaire

Het Wereld Natuur Fonds maakt zich grote zorgen over de olie die aanspoelt aan de oostkust van Bonaire. "Het is een beschermd natuurgebied. De olie is een grote bedreiging voor de koraalriffen en ook voor het zeegras en de mangroven en dus ook voor de mens. De kans is groot dat er de komende dagen nog meer olie aanspoelt. Op basis van de beelden die ik gezien heb, durf ik dit al wel een potentiële natuurramp te noemen", zegt Monique van de Water, programmamanager van WWF in Caribisch Nederland.

De olie is afkomstig uit een schip dat begin deze maand kapseisde bij Tobago, op zo'n 700 kilometer oostwaarts van Bonaire. Over de exacte omvang van de schade aan de oostkant van het eiland is nog weinig te zeggen. Het is ook nog mogelijk dat er olieresten naar de westkust van het eiland drijven. Dat zou dan een ramp op een ramp zijn, want aan die kant van het eiland is vorig jaar een koraalziekte geconstateerd waardoor het koraal kan afsterven. De afgelopen dagen is alles op alles gezet om de kustlijn schoon te maken.