Dorpen in Noord-Holland mogen bouwen in beschermd landschap

De VVD was zeer positief: "We halen Noord-Holland hiermee van het slot." GroenLinks, ook een coalitiepartij, is er minder blij mee, maar vertrouwt erop dat er voldoende harde eisen zijn ingebouwd en bebouwde natuur wordt gecompenseerd. Voor de BBB is een "straatje erbij geen oplossing voor alles, maar helpt het wel de leefbaarheid in de kernen te vergroten".