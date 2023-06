Dolf Jansen: Eerste Kamer

Volgens columnist Dolf Jansen is de Eerste Kamer 'vooral leuk voor mensen. die houden van indirecte democratie en handjeklap'. Maar de senaat kan best grote invloed hebben en dus zijn de 16-zetels van de BBB van 'eminent belang'.

Een paar dagen geleden werd de nieuwe Eerste Kamer gekozen en geïnstalleerd. Vooral leuk voor mensen die houden van indirecte democratie en handjeklap, dan wel van afzichtelijke binnenhuisarchitectuur. Ik bedoel, ik weet dat de meeste senatoren al hun hele leven en zeker driekwart carrière achter de rug hebben, maar de bijna dood vergaderzaal waar zij geacht worden hun heilzame werk in te doen gaat wel ver. Ik zal er niet te lang op in gaan - op die plek bedoel ik - maar het lijkt een kruising tussen een wachtruimte, een crematorium en een vergissing.

Maar dan die nieuwe en soms ook best oude, dus senatoren en dan vooral de XL BBB-fractie.

De senaat kan best grote invloed hebben op wat uiteindelijk in wetten terecht komt en daarmee ook wat er wel of niet gaat gebeuren in dit gave land. En dus zijn de 16-zetels van de BBB van eminent belang. En dat woord gebruik ik eigenlijk nooit eminent, maar ik wilde even iets intellectueler overkomen, dan ik feitelijk ben.

Ik las op Pinkstermaandag een groot interview met Ilona Lagas, de fractievoorzitter van BBB en een vrouw, die los van haar huidige politieke kwaliteiten een tocht langs KVP, Partij van de Arbeid, D’66 en VVD achter de rug heeft. Oftewel, nog maar één partij te gaan hierna en ze pakt de volgende Joost Eerdmans Wisselbeker.

Het interview besloeg twee pagina's Trouw en gaf zowel de vroege luisteraar, als de wat late lezer - op Pinkstermaandag slaap ik altijd uit in de hoop dat de heilige geest volledig is uitgestort tegen het tijd dat ik het dekbed afwerp - gaf van aardige inkijk in waar de beweging met de vele B’s voor staat. Niet, aldus Lagas, voor de belangen van Big Agro zoals sommige scherpe columnisten nogal eens beweren. Het is volgens haar een (quote) ‘no nonsense club met veel praktische mensen van allerlei pluimage’. Dat laatste zou zeker ook gezien de positie van kippenlobbyist Oplaat in de fractie en soort cryptische verwijzing kunnen zijn. Maar verder zegt de omschrijving natuurlijk helemaal niks. Ik bedoel dit programma, het programma waarna u luistert, wordt ook gemaakt door een no nonsense club met veel praktische mensen van allerlei pluimage. De banden met veevoerfabrikanten en stallenbouwers zijn alleen bij Vroege Vogels wat minder aantoonbaar.

Mevrouw Lagas verloor haar hoop in de Partij van de Arbeid omdat ze het gevoel had dat de overheid alles maar moest regelen, terwijl mensen, die het moeilijk hebben ook zelf wat zouden kunnen doen in het leven. ‘Minder mauwen en meer de handen uit de mouwen’.

Ik vind daar van alles van, maar laat het voor nu even bij deze quote. De VVD verliet ze vooral om ze nooit antwoord kreeg op haar e-mails. En omdat de D’66 kleur bij de Rutteclub te overheersend werd. En nu moet ze dus als hoofd BBB vragen beantwoorden over de thematiek, die ons hier in dit groene programma bovenmatig interesseert.

Ik citeer: ‘We hebben een crisis gemaakt van stikstof. Er is een stikstofverhaal, maar er is ook een droogteverhaal’. Je zou ook kunnen zeggen dat dat stikstofverhaal een crisis is geworden, omdat grote uitstoters al decennialang weigeren te veranderen. En je zou kunnen zeggen dat dat droogteverhaal nogal sterk samenhangt met bepaalde agrarische activiteiten. Maar we moeten door, althans Ilona.

Ze heeft zelf een voortuin. Een voortuin met een tekort aan stikstof. Ze kent iemand, die bij een natuurgebied woont en daar gaat het juist heel goed. En ze treft eigenlijk ook nooit koolmeesjes met een gebroken pootje. Waarna ze over stikstof concludeert: ‘Ik weet niet hoe ze die onderzoeken doen, maar het klopt niet’. Ik kan me voorstellen dat je als wetenschapper of natuurbeschermer werkelijk gillend gek wordt van dit soort anekdotisch geblaat en het daarmee ontkennen van die wetenschap en de feitelijke toestand van de natuur in Nederland.

En dan vergeef ik mevrouw Lagas – ik herhaal nog maar even, de baas van de grootste fractie in de Senaat - dat ze zomaar drempelwaardes voor stikstofuitstoot en de veelbesproken KDW door elkaar haalt. Waarbij opgemerkt dat ze de kritische depositiewaarde uit de wet wil hebben, de drempelwaarde wil aanpassen en als alternatief voor die KDW niks heeft, behalve de zin, ‘daar wordt nog onderzoek naar gedaan’. En u weet wat dat betekent in de politiek.

De BBB is geen agrarische lobbybeweging. Dat kan ook niet volgens Lagas, want (quote) ‘er hebben ook mensen uit de stad op gestemd’.

Maar ik houd oprecht mijn hart vast voor alles zonder stem. Alles zonder stem. Natuur, landschap, biodiversiteit, vissen, vogels en vee, als de partij in de Eerste Kamer gaat stemmen.

Ik wens u een prettige zondag!