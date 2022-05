Dierenwelzijnsorganisatie haalt half miljoen euro op voor dieren in Oekraïne

Door de oorlog is er een gebrek aan allerlei basismiddelen in Oekraïne, zo ook aan diervoeding. House of Animals meldt dat zeker 125 ton brokken zijn verdeeld onder verschillende asielen in Kiev, Kramatorsk, Charkov, Dnipro en Zaporizhja. Verder deed de stichting een donatie aan zeventien asielen omdat directe hulp vereist was. Zo kon een asiel in Charkov 267 dieren evacueren. Ook Oekraïense dierenbeschermers die op straat voer achterlaten voor zwerfdieren kregen hulp van de Nederlandse stichting.

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals heeft meer dan een half miljoen euro ingezameld voor haar hulpactie voor de asieldieren in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog zijn 11 vrachtwagens met wel 330 pallets vol brokken, mandjes en zelfs balen met hooi en kuil richting Oekraïne vertrokken. Hiermee zijn tienduizenden asieldieren van de hongerdood gered.

House of Animals en haar Nederlandse partner HUP – Help Ukrainian Pets zorgen voor het transport van voer en andere benodigdheden naar verschillende depots in Oekraïne. Vanuit daar worden de brokken en andere noodhulp verspreid door onze Oekraïense partners UPAW, Tailed Hostages of War en Animal ID, een operatie die levensgevaarlijk kan zijn.

Hulp voor de dieren

Sinds het begin van de oorlog is het crisisteam van House of Animals onverminderd doorgegaan met het regelen van hulp voor de asieldieren in Oekraïne. Karen Soeters en Esther Kef reisden zelfs af naar de Oekraïense grens met Polen om de logistieke infrastructuur voor de transporten op te zetten, de lokale partners te ontmoeten en om te zien waar steun nodig is.

Karen Soeters: “Onze Oekraïense partners zijn zeer onder de indruk van de steun die zij sinds het begin van de oorlog vanuit ons kleine landje krijgen. En om eerlijk te zijn, dat zijn wij zelf ook! Het is hartverwarmend om te zien dat Nederlanders zich massaal inzetten voor dieren in de Oekraïne. House of Animals is tot nu toe de enige organisatie in heel Europa die structureel twee vrachtwagens voer voor dieren per week stuurt. Deze transporten zijn van levensbelang voor tienduizenden dieren.”

Sirius

De noodactie was in eerste instantie opgezet om shelter Sirius te helpen – de grootste shelter van Oekraïne waar meer dan 3.000 dieren zijn gehuisvest. Inmiddels helpt House of Animals asielen over heel Oekraïne die noodhulp behoeven. Dankzij de noodactie zijn tienduizenden honden en katten van een hongerdood gered. De oorlog is nog niet voorbij. Integendeel, er komen steeds meer aanvragen voor noodhulp binnen. Er is nog veel werk aan de winkel, daarom blijft House of Animals geld inzamelen en hulp bieden zolang dit nodig is.

Bron: House of Animals