Dierenbescherming onderscheidt dierwaardige initiatieven

De Dierenbescherming heeft een onderscheiding toegekend aan drie initiatieven die volgens de organisatie laten zien dat een "dierwaardige en toekomstgerichte" veehouderij haalbaar is en "geen utopie". De prijzen gaan onder meer naar het biologische melkveebedrijf van de familie Samsom in Wilnis, omdat de koeien daar worden gemolken door een mobiele melkrobot. Doordat de machine verplaatsbaar is, kunnen de koeien tijdens het weideseizoen 24 uur per dag buiten blijven. Dat is niet alleen fijn voor de dieren, maar vermindert ook de stikstofuitstoot.