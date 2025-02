De haai. Wie is voor wie gevaarlijk? Weblog • 24-05-2009 • leestijd 2 minuten • 529 keer bekeken • bewaren

De witpuntrifhaai is een veel geziene gast hier aan de kusten van de Galapagos. Ze zijn meestal te vinden rond lavagrotten waar ze zich overdag ook vaak terugtrekken om te rusten. Ze jagen meestal ’s nachts. Ze hebben maar een beperkt territorium waar ze zich in rondbewegen en meestal vind je ze niet ver uit de kust, ook al omdat de witpuntrifhaai prooi is voor grotere haaiensoorten, die je juist weer minder dicht bij de kust aantreft. Op Tortuga Bay kun je ze soms zien spelen in de hoge golven en komen ze ook heel dicht aan de kust. Sommige mensen vinden het leuk om ze dan achterna te jagen, wanneer ze in te laag water weer proberen de oceaan in te zwemmen. De witpuntrifhaai is op zich ongevaarlijk voor de mens, maar je weet nooit wat hij zal doen als je hem uitdaagt, zoals de vrouw op de foto.In de lavatunnels Tintereras nabij het eiland Isabela kun je de haaien rustig observeren vanaf de kant. Het is voor hen een rustgebied, waar ze wat rondzwemmen, zoals te zien is op het filmpje.

In de Galapagoswateren komen meerdere haaiensoorten voor. Tot voor kort – en in veel toeristische informatie nog steeds – werd er prat opgegaan dat er geen aanvallen van haaien in de Galapagoswateren bekend waren. In de maanden november 2008 en januari 2009 waren er echter aanvallen op surfers bij het eiland Santa Cruz en het eiland Isabela. Bij Santa Cruz betrof het een Nieuwzeelandse man, die met 30 hechtingen in zijn elleboog terugvloog naar zijn land. De man die werd aangevallen in Isabela is een nationale parkgids. Hij is behoorlijk gewond geraakt aan zijn been. Het ging in deze gevallen waarschijnlijk om een Galapgoshaai en een tijgerhaai.

Op zich zijn haaien niet geïnteresseerd in mensen. Ze zijn nieuwsgierig, maar vallen waarschijnlijk alleen per vergissing een surfer aan, want surfers staan niet echt op hun menu. Probleem is dat de mens niet voorzichtig genoeg is in zijn gedrag. Hoewel de haaien niet direct gevoerd zullen worden, valt er wel regelmatig visafval vanaf boten in de zee. Ook bij de vismarkt van Puerto Ayora zie je dat er veel in zee verdwijnt. Dit trekt haaien aan. Ze hebben een goed reukvermogen.