De Floriade staat vol met stadsbomen van de toekomst

Eens in de tien jaar kunnen tuinbouwliefhebbers hier hun hart ophalen: de Floriade. Volgende week opent de nieuwe editie in Almere met het thema 'Growing Green Cities'. Er wordt volop geëxperimenteerd met groene oplossingen die onze steden leefbaarder moeten maken. Dat geldt ook voor de bomen die zijn aangeplant. In totaal zijn er 750 boomsoorten in het arboretum te vinden, die volgens dendroloog Jaap Smit allemaal geschikt zijn voor de stad van de toekomst.