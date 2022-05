Controle op bestrijdingsmiddelen met drones en helikopters

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf volgende week controleren of boeren zich houden aan de regels voor bestrijdingsmiddelen. Dat gebeurt vanuit de lucht met behulp van een helikopter en drones.

Volgens de meest recente cijfers hield in 2020 zeven op de tien (71 procent) boeren zich aan de wettelijke voorschriften. Dat is nauwelijks een verbetering vergeleken met het voorgaande jaar toen dit 69 procent was. "Door dat niet-naleven ontstaan onacceptabele risico’s voor mens, dier en milieu", aldus de NVWA.