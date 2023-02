Compensatie voor nertsenhouders kost miljoenen meer dan gedacht

De compensatie is in het leven geroepen nadat het kabinet had besloten eerder te stoppen met de nertsenhouderij in Nederland. De dieren op tientallen nertsenhouderijen raakten vorig jaar besmet met het coronavirus. Uit vrees dat het virus op de bedrijven zou blijven rondwaren, besloot het kabinet alle nertsenhouderijen sneller dan gepland te ruimen: eind vorig jaar kwam er een einde aan de sector. Nertsenhouders zouden al verplicht worden te stoppen in 2024.