Column Nathalie Baartman: De bieten van Baartman

Want dat plan heb ik. Met zo’n verwoestende oorlog in het vizier verlang ik naar grip op eigen voedselvoorziening. Telkens de gedachte: Het is toch van de zotte dat de moderne gemiddelde mens wel in staat is om voor z’n dagelijkse avondmaal in te loggen bij Thuisbezorgd.nl, maar geen benul heeft van het kweken van een fatsoenlijke peul.