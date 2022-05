Column Hans Sibbel: Insecten

29 mei 2022 - 11:34

Hardloper zijn doodlopers. Letterlijk, wanneer je zoals Hans per ongeluk insecten eet tijdens het hardlopen. Maar belangrijker: ook figuurlijk, wanneer je de nodige stappen in de argumentatie overslaat en zo voorbijschiet aan het artikel waar Hans kritiek op levert. Het gaat mis in de redenering wanneer Hans incidenten (zoals de vlieg die per ongeluk in je mond vliegt) aanhaalt om een structurele kwestie te bagatelliseren. Die structurele kwestie is de massale, doelbewuste(!) kweek en doding van insecten. Veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat insecten – net als bijvoorbeeld zoogdieren – pijn ervaren. Ik zuig het idee van het pijnvermogen bij insecten niet uit mijn duim. Zie bijvoorbeeld de artikelen achter de links hieronder. Er vindt steeds meer grootschalige kweek van insecten plaats, om daar o.a. varkens mee vet te mesten om die vervolgens ook te doden. Een paar jaar geleden noemde Hans varkenshouders nog ‘psychopaten’. Het is belangrijk om je te realiseren dat dat de industriële insectenkweek een nieuwe truc is om juist die varkensindustrie langer te laten voortbestaan. Dat is het grotere plaatje waar Hans helaas aan voorbij rent. Ik raad Hans dus aan hiervoor niet weg te lopen, maar zich in te lezen. Dan kan hij misschien ook weer beter slapen. > https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2019/07/11/thwack--insects-feel-chronic-pain-after-injury.html > https://bit.ly/3z7dG4u