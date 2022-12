Carnavalskrakers in de mist van Zutphen | Achter de Schermen

We sluiten het jaar 2022 af met een uitzending over de natuur in de stad Zutphen! Eenmaal op locatie aangekomen worden we getrakteerd op dichte mist en moeten we wachten tot deze optrekt. Even later blijkt geluidsman Timo op cursus te zijn geweest en krijgen we een rondleiding van producer Fleur. Ook dansen we over straat op Menno’s zelfverzonnen carnavalshit: “Hij doet het nog wel, hij doet het niet meer.”