Broedvogels getroffen door hoog water Nieuws • 21-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De hoge waterstand in het rivierengebied heeft de afgelopen drie weken zijn tol geëist bij talloze broedvogels. In de uiterwaarden en laaggelegen delen zijn veel nesten overstroomd. Hele kolonies oeverzwaluwnesten liepen onder, grondbroeders zijn massaal de klos en zelfs enkele bijeneters werden verrast door het hoge water. Maar er zijn ook vogels die juist floreren bij het hoge water.

Het was Lars Soerink (medewerker van Vogelbescherming Nederland en natuurfotograaf) treurig te moede toen hij drie weken geleden de uiterwaarden langs de IJssel langzaam zag vollopen. 'Tussen Arnhem en Zutphen zag ik het begin juni steeds meer misgaan. Het water van de IJssel kwam hoger en hoger. Het eerst waren de scholeksters aan de beurt. Veel paartjes zagen hun nesten onder water verdwijnen. Wat later liep een oeverzwaluwwand onder en ook ijsvogelnesten gingen eraan. De kwartels die ik hoorde roepen moesten ook een goed heenkomen zoeken. In de dagen erop zag ik veel vogels wat doelloos rondhangen in het gebied. Al met al geen vrolijk gezicht.'

Oeverzwaluw hard getroffen

Het zomerhoogwater doet denken aan 2013, toen er tijdens een hoogwaterperiode in juni ook veel nesten verloren gingen. De meldingen dit jaar zijn legio. Pioniersoorten als kluten, visdieven en kleine plevieren hebben op talloze plekken langs de rivieren hun nesten verloren zien gaan. Ook andere grondbroeders als patrijs, fazant, tureluur, gele kwikstaart en graspieper is hetzelfde lot beschoren. In Limburg ging aan de oevers van de Roer zelfs een nest bijeneters verloren.