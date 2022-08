Brandweer plaatst extra watervoorraad rond natuurgebieden

Brandweerkorpsen in het hele land hebben op strategische plekken bij bossen, duinen en hei extra wagens met een watervoorraad geplaatst, omdat de natuur gortdroog is. In de Veiligheidsregio Kennemerland hebben die wagens elk een voorraad van 50.000 liter water aan boord, zegt brandweerbevelvoerder Maurice Dorsman. Daardoor is er direct bluswater voorhanden, als er ergens een natuurbrand uitbreekt.

Voor heel Nederland geldt op dit moment de hoogste alarmfase als het gaat om natuurbranden. Het is weken erg droog en het waait flink. Voor de komende twee weken wordt geen regen van betekenis voorzien. De brandweer roept mensen op om direct alarm te slaan als ze ergens in de natuur rook en/of vuur zien of ruiken. "En natuurlijk zelf ook niet barbecueën, vuurkorven aansteken of roken in de natuur", aldus Dorsman. Uit onderzoek is bekend dat veruit de meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen. Op Texel geldt sinds woensdag een verbod op roken binnen 30 meter afstand van de duinen.