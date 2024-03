Brandblusbedrijf veroorzaakte per ongeluk PFOS-vervuiling

Vorig jaar meldde Pointer dat in een sloot op het bedrijventerrein Forepark de toen hoogste concentratie PFOS van heel Nederland was aangetroffen. Forepark grenst aan woonwijk Leidschenveen. Ook het water in de wijk zelf bleek vervuild.

"Het is aannemelijk", schrijft de officier van justitie, dat de firma "voor (een deel van) de PFOS-vervuiling verantwoordelijk is. Het is echter niet zeker dat zij de enige veroorzaker zijn. In het verleden hebben meer bedrijven [zoals deze] op het Forepark gezeten." Bovendien is het niet geheel aan het bedrijf te wijten dat de PFOS in de sloot terechtkwam, meent de officier. Dat kwam door een verkeerd aangesloten afvoer.