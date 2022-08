Bovenstebeste bermbeheerder 2022: Jaap Mekel

Dat er stemmen opgingen om in mei niet te maaien, dat is niet iets waar Jaap Mekel achter staat. "Als je in mei niet maait en je gaat meteen in juni maaien dan help je de biodiversiteit niet. Je kunt beter elke maand een beetje maaien, dus ook in mei een beetje. Het doel is voor mij dat je in september nog bloemen hebt staan voor bijvoorbeeld de hommels. anders hebben die niks te eten. dus het mag er dan wel eens naar uitzien dat ik prachtige bloeiende bloemen wegmaai, het is om er voor te zorgen dat in september er alles weer bij staat zoals in mei !", aldus de bovenste beste maaibeheerder 2022.