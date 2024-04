'Bossen' kunnen belangrijke rol spelen in klimaatonderhandelingen Nieuws • 04-05-2009 • leestijd 2 minuten • bewaren

Tijdens moeilijke onderhandelingen over de klimaatproblematiek werd de post 'bossen' vaak gebruikt als sluitstuk. Maar het is de vraag of dat ook het geval zal zijn tijdens de 15e VN Klimaattop, in december van dit jaar in Kopenhagen. Tijdens deze top moet er namelijk overeenstemming worden bereikt over het vervolg van het Kyoto Protocol.

Tijdens de Klimaattop in Kopenhagen moeten regeringsleiders in deze economisch moeilijke tijden niet alleen overeenstemming zien te bereiken over het verminderen van emissies na 2012, maar staan ook belangrijke beslissingen op het spel over de rol van bossen in dit nieuwe klimaatregime. Dit kan ook voor het Europese bos consequenties hebben. In Europa wordt zo’n 35% van het land bedekt door bos (160 miljoen ha). Omdat het Europese bos duurzaam wordt beheerd legt het steeds meer CO2 vast. De Europese bossen zijn echter verdeeld over 27 landen, elk met eigen methoden van regelgeving, beheer en onderzoek.

Hoewel het Europese bos op dit moment CO2 vastlegt, zijn er ook binnen Europa zorgelijke ontwikkelingen, zo blijkt uit onderzoek van Alterra, onderdeel van Wageningen UR. Alterra-onderzoeker Gert-Jan Nabuurs: “De biodiversiteit neemt af, en storm- en brandschade nemen toe. Door stadsuitbreiding en infrastructuur komt ook in Europa ontbossing voor en vindt fragmentatie plaats. Verder staat de financiële positie van de boseigenaar onder druk. Als deze verder verslechtert, en de huidige economische crisis verergert, dan zal ook de houtverwerkende industrie uit Europa verdwijnen. Dit zal de Europese bossen verder onder druk zetten. En dat terwijl de economische keten van bosbeheer en houtverwerking juist zou moeten worden versterkt, zodat deze kan bijdragen aan het oplossen van de economische crisis.”