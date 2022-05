Boommarter met jeuk | Zelf Geschoten

Als je jeuk hebt dan moet je krabben! Carla Meester filmt deze boommarter die zich aan het krabben is op een boomstam.

De boommarter is ongeveer zo groot als een huiskat maar met veel kortere poten. Het dier leeft doorgaans in het bos. Met zijn sterk behaarde, volle, pluimstaart kan de boommarter goed zijn evenwicht bewaren bij het achtervolgen van een prooi in de bomen.