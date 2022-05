Boomkikkers uit de Brand

In de jaren 80 ging het niet goed met de boomkikker in Noord-Brabant. De Brand, onderdeel van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen was één van de laatste drie leefgebieden van deze kleine kikker. Hier was lange tijd de grootste populatie van Noord-Brabant te vinden. Een historisch leefgebied van de boomkikker dus.

Ben Crombaghs is samen met zijn ‘kikkerclub’ zo een veertig jaar geleden gestart om de boomkikker van de ondergang te redden. Dit deden ze door een kweekprogramma op te zetten.

Voor zo een kweekprogramma zijn eitjes nodig. Die vinden ze hier in de poeltjes. De eitjes worden afgezet door de vrouwtjes en de mannetjes bevruchten de eitjes door hun zaad erop te laten lopen.

Kweekprogramma

Deze eitjes werden en worden nog steeds verzameld en vervolgens in Wageningen opgekweekt. Zodra de eitjes kikkers zijn geworden worden ze zo rond eind juni weer uitgezet. Dit uitzetten gebeurt in verschillende gebieden, zoals de Mortelen, waar het nu enorm goed gaat met de soort en waarvandaan de boomkikker zich steeds meer aan het verspreiden is.

Het kweekprogramma is een enorm succes en daarmee is de boomkikker in Brabant behoed voor uitsterven. En daar heeft de Brand en ook Ben Crombaghs een belangrijke rol in gespeeld.

Twee weken terug bespraken we de boomkikker ook in onze TV-uitzending over de Mortelen en Scheeken. Ook daar gaat het goed met de boomkikker door het kweekprogramma dat in de Loonse en Drunense Duinen is gestart.

Ook hebben we de boomkikker uitgebreid besproken in de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren.