Boomkikkers geven een concert | Podcast

De boomkikkers zijn uit hun winterslaap gekomen en de voortplanting is op dit moment in volle gang. De oudere mannetjes vertrokken vorige maand voor het eerst naar het water om te gaan roepen en de jonge mannetjes arriveerden later.

Ze zijn klein, grasgroen, hebben zuignapjes aan de tenen, oranje ogen en een grote mond waar veel herrie uit kan komen: boomkikkers. Het ging erg slecht met deze kikker, maar daar is gelukkig verandering in gekomen.

Heel hard roepen

Waarom hij zo hard roept? De boomkikker is een echte pionier: hij gaat graag naar nieuwe gebieden. Daardoor lopen ze het risico dat ze ver weg van andere boomkikkers komen te zitten. Met een luide voortplantingsroep los je dat probleem op. Ben Crombags vertelt dat je ze soms van wel 500 meter afstand kunt horen.

Het scheelde niet veel: veertig jaar geleden was de boomkikker bijna uitgestorven. Door ruilverkaveling waren de leefomstandigheden voor de kikker verre van ideaal: er waren niet genoeg ondiepe moerassen. Gelukkig begon een groep vrijwilligers actie te ondernemen, onder andere Ben Crombaghs, waardoor de boomkikker nog steeds in ons land te vinden is.

Sterven na dood

Mortelen en Scheeken is een gebied waar de boomkikker het goed doet, er wordt geschat dat er duizenden zitten. Jeanne Soetens ie een van de vrijwilligers die zich nu nog steeds met de boomkikker bezighoudt: “In de zomer gaan we ’s avonds laat op zoek naar boomkikkermannen. We horen ze dan roepen en dan krijgen we een beeld van hoeveel er zitten. Later, eind juni, gaan we de jongen inventariseren.”

We bespreken alles over de boomkikker in de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren. Ben Crombaghs van bureau Natuurbalans, boomkikkerkenner én -kweker zal vertellen over de leefwijze van dit kleine kikkertje en zijn reddingsactie. Ook Jeanne Soetens is aanwezig. Ze is vrijwilliger bij het Brabants landschap en vertelt alles over de boomkikker in de Mortelen en Scheeken in Brabant. De aflevering is te beluisteren in je favoriete podcastapp.