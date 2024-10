Boomkikker negeert lekkere hap

Met Vroege Vogels TV maakten we in 2022 een item over boomkikkers in het Brabantse Mortelen en Scheeken. Hoewel de soort daar ooit verdwenen was, gaat het hier dankzij herintroducties enorm goed met de soort. De populatie wordt er zelf steeds groter! Bekijk het fragment in onderstaand filmpje.