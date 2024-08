Boomkikker_01_04_2014 Zelf Geschoten • 01-04-2014 • leestijd 1 minuten • bewaren

Deze mooie groene boomkikker is gefilmd in Brabant en is de enige boomkikker die voorkomt in Nederland en België. Het is ook de enige soort in Nederland die hechtschijven heeft aan zijn poten, wat betekent dat zijn poten vocht afscheiden waarmee hij goed blijft plakken aan de bladeren. Door een slijmlaagje op de buik blijft de kikker ook daarmee goed plakken. Gefilmd door Christ Grootzwagers.