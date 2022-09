Bomenexpert Valerie Trouet gaat klimaatcentrum België leiden

Valerie Trouet wordt wetenschappelijk ­directeur. Zij is hoogleraar aan de University of Arizona in Tucson in de Verenigde Staten. Trouet won in 2020 de Jan Wolkers Prijs met haar boek ‘Wat bomen ons vertellen’. Dit boek is verschenen bij uitgeverij Lannoo en gaat over wat je kunt leren over de geschiedenis en klimaatverandering door het bestuderen van jaarringen van bomen.