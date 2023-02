Boerenorganisaties steunen Greenpeace in stikstofzaak Nieuws • 24-08-2021 • leestijd 1 minuten • 136 keer bekeken • bewaren

Het kabinet moet veel meer doen om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. Dat vinden acht boerenorganisaties, waaronder de Federatie van Agro-ecologische Boeren en Caring Farmers. Ze sluiten zich aan bij juridische stappen die Greenpeace Nederland van plan is te ondernemen, laat de milieuorganisatie dinsdag weten.



Steun is baanbrekend



"De steun van de boeren is baanbrekend, omdat onze eis enorme gevolgen heeft voor de toekomst van de landbouw", aldus Hilde Anna de Vries, expert duurzame landbouw bij Greenpeace. "Samen roepen we de formerende politieke partijen op om snel met extra maatregelen te komen. De natuurcrisis wacht op niemand."



Voor de coronacrisis uitbrak was de stikstofcrisis het grootste hoofdpijndossier van het, inmiddels demissionaire, kabinet.



Extra maatregelen



"We hopen echt dat het nieuwe kabinet snel met drastische extra maatregelen komt, zodat een rechtszaak niet nodig is", aldus De Vries. Het gaat daarbij vooral om financiële steun voor de noodzakelijke omslag in de landbouw en een goed verdienmodel voor duurzaam boeren. "Maar wanneer die maatregelen onvoldoende zijn zien wij geen andere mogelijkheid dan over te gaan tot dagvaarding."



Minister Carola Schouten (Landbouw) onderzoekt welke opties op tafel liggen om de stikstofuitstoot te verminderen. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende onlangs dat boeren bij een aanscherping van de regels bijna volledig zouden moeten verdwijnen uit stikstofgevoelige regio's, zoals Gelderland, Brabant en Overijssel.



