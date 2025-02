Boeketten met bestrijdingsmiddelen

Met Valentijnsdag in het verschiet liggen de winkels vol bloemen. Dikwijls worden deze geteeld met gebruik van bestrijdingsmiddelen, waardoor gifresten op de bloemen kunnen achterblijven. Uit onderzoek van Verian, in opdracht van Natuur & Milieu, blijkt dat veel mensen best bloemen zonder bestrijdingsmiddelen willen kopen, maar dat vrijwel niemand weet waar ze te kopen.

Pesticide Action Network Nederland (PAN-NL) heeft een kleine steekproef gedaan om een indruk te krijgen van de middelen die voorkomen op bloemen. De organisatie liet bloemen uit dertien boeketten onderzoeken door een laboratorium. Op alle boeketten zaten residuen van bestrijdingsmiddelen. Van 71 stoffen werden resten gemeten. Daarvan mogen er 28 niet worden gebruikt in de EU. PAN-NL wijst erop dat veel bloementeelt is verplaatst naar landen als Kenia en Ethiopië, waar middelen die in Europa niet meer zijn toegestaan nog volop worden gebruikt. Via import komen ze alsnog in Nederland terecht.