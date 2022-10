Blij met een dooie snip Fragment Radio • 30-01-2009 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een mailtje van Anton Martens uit Bodegraven: "Ik vond een dooie snip onder het keukenraam, een ongebruikelijke wintergast, of niet?" In deze tijd vliegen veel doortrekkende snippen zich te pletter tegen ramen. Dat is niet leuk voor de snippen, maar wel voor de wetenschap. Hein van Grouw, collectiebeheerder bij Naturalis, is blij met elke dode vogel.