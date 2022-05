Bijna 190 stranden en jachthavens krijgen Blauwe Vlag

Om in aanmerking te komen voor een onderscheiding moeten de stranden en jachthavens voldoen aan meerdere criteria, zoals hoe schoon het water en het strand is, of er goede sanitaire voorzieningen zijn en hoe veilig het is. Ook moeten er voorlichtingsactiviteiten worden georganiseerd over het verantwoord omgaan met natuur en milieu. De locaties vragen de onderscheiding zelf aan. Het moet jaarlijks hernieuwd worden.