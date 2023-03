Bijen vertonen dezelfde navigatiestrategie als eerste piloten

Dr. Randolf Menzel, emeritus hoogleraar aan de afdeling Neurobiologie van de Vrije Universiteit van Berlijn, en hoofdauteur van de studie, legt uit: "Hier tonen we aan dat honingbijen een 'navigatiegeheugen' gebruiken, een soort mentale kaart van het gebied dat ze kennen, om hun zoekvluchten te leiden wanneer ze zoeken naar hun nestkast in een nieuw gebied. Lineaire landschapselementen, zoals waterkanalen, wegen en akkerranden, blijken belangrijke elementen van dit navigatiegeheugen te zijn."

In de nazomer van 2010 en 2011 in de buurt van het dorp Klein Lüben in Brandenburg vingen Menzel en collega's 50 foeragerende honingbijen en plakten ze een transponder van 10,5 gram op hun rug. Vervolgens lieten zij ze los in een nieuw testgebied, te ver weg om vertrouwd te zijn voor de bijen. In het testgebied stond een radar, die de transponders op een afstand tot 900 meter kon detecteren. De meest opvallende oriëntatiepunten in het testgebied waren een paar irrigatiekanalen van zuidwest naar noordoost.