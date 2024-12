Waterschappen luiden alarmbel over toenemende schade door de bever

De bever is een beschermde diersoort in Europa, waardoor niet zomaar mag worden ingegrepen. "Bevers mogen niet worden verplaatst", aldus een woordvoerder van de unie. "Daardoor nemen de problemen toe."

In de analyse van Omroep Gelderland staat dat de bever met name in Limburg en Noord-Brabant voor schade zorgt. Ook in het zuiden van Gelderland is het werk door de bever de laatste jaren flink toegenomen, meldt de omroep.