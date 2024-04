'Betrek sociale wetenschap bij wolvenbeleid'

De wolf leeft sinds een aantal jaren weer in Nederland en heeft zich tot dusver met name op de Veluwe en in Drenthe gevestigd. Geregeld wordt vee daar aangevallen. Volgens cijfers van BIJ12, een kennisorganisatie die provincies ondersteunt, ging het in het schadejaar 2023 om 1121 gedode schapen en andere gehouden dieren. Die aantallen lopen op. Sommige mensen vinden dat overheden vooral moeten inzetten op de bescherming van vee, anderen willen juist dat de beschermde status van de wolf naar beneden wordt bijgesteld, zodat hij makkelijker kan worden gedood.