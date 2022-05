Betere waterhuishouding voor weidevogels

Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer werken de komende jaren samen aan het verbeteren van de waterhuishouding in het natuurgebied het Oudeland van Strijen, onder Dordrecht. Ze hopen hiermee de leefomgeving van weidevogels aanzienlijk te verbeteren.

Het Oudeland van Strijen is een Natura-2000 gebied. Het waterpeil is er veel te laag. Dat leidt tot te droge leefomstandigheden voor vogels in het gebied.