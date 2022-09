Bescherm de Maas zodat water geschikt blijft om te drinken

Dat stelt de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland en België, RIWA-Maas, maandag in haar jaarrapport over 2021. RIWA-Maas onttrekt op jaarbasis zo'n 450 miljard liter water aan de Maas voor drinkwater aan onder andere meerdere stedelijke gebieden rond Brussel, Antwerpen, Rotterdam en Den Haag evenals delen van de Nederlandse provincies Limburg en Zeeland en de Belgische provincie West-Vlaanderen.

Overstromingen en lange periodes van droogte hebben invloed op de drinkwatervoorziening van miljoenen mensen die afhankelijk zijn van de Maas. Bij laag water worden in de Maas geloosde verontreinigingen minder verdund en nauwelijks afgevoerd. Daardoor is de Maas niet meer geschikt voor het maken van drinkwater voor zeven miljoen Nederlanders en Belgen.

Door de klimaatverandering komt die drinkwatervoorziening steeds vaker in gevaar. "We hebben de afgelopen vijf jaar vier zomers met lange periodes van lage afvoer van de Maas beleefd. Om de levering van veilig drinkwater te kunnen garanderen is de aanvoer van voldoende Maaswater van goede kwaliteit van groot belang. De waterkwaliteit staat bij lage rivierafvoeren juist onder druk," aldus Maarten van der Ploeg, directeur van RIWA-Maas.

Met name tijdens lage afvoeren moet de waterkwaliteit beter en strenger bewaakt worden, aldus Van der Ploeg. Die kwaliteit komt in gevaar door lozingen en incidenten waarbij giftige stoffen via de riolering in de rivier terechtkomen. Lage waterstanden worden bovendien steeds langduriger en extremer.

Giftige lozingen

Lozingsvergunningen zijn vaak niet algemeen toegankelijk waardoor moeilijk te achterhalen valt waar de verontreiniging vandaan komt. Bovendien houden veel vergunningen geen rekening met lage waterstanden. "Het is essentieel dat er snel inzicht komt in álle industriële lozingen die direct of indirect in de Maas en haar zijrivieren terechtkomen", aldus Van der Ploeg. "Deze vergunningen moeten volledig en actueel zijn en de stoffen die de drinkwaterproductie kunnen schaden moeten maximaal worden gereduceerd."

Bron: ANP