Beleef de Lente bij broedende gierzwaluwen op kasteel Waardenburg

Als alles goed gaat met het paar dat voor de camera van Beleef de Lente verschijnt, mogen we in de laatste week van mei twee of drie eieren verwachten. Een week of drie later komen die uit. Hun ouders kunnen dan aan de bak om vliegende insecten te vangen. Voor hun jongen verzamelen ze tot wel enkele honderden insecten per keer in een voedselbal, die vervolgens aan de jongen wordt gevoerd.