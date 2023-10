Bedrijven stellen klimaatambities uit ondanks hoge energieprijzen

Niet alleen de klimaatambities hebben hieronder te lijden. Het bedrijfsleven is volgens de monitor ook minder innovatief geworden. Ook personeelstekorten spelen daar nog een rol in. Hoogleraar Volberda en zijn collega's zien nu al drie jaar een dalende lijn in het aantal "radicale innovaties". Bedrijven lijken zich volgens hen "met name te richten op kleinschalige verbeteringen van bestaande producten en diensten".