Amelisweerd-soap draait door, gaat het kappen toch door?

Terwijl deze soap maar doorzeurt, roepen Wijffels en Bijlo op ‘om de steven te wenden’. “We moeten eens leren om te leven binnen de ruimte die we hebben. Niet steeds meer, meer, meer!”, aldus Bijlo.

Wijffels op zijn beurt is zeer te spreken over de aanpak van de natuur- en milieuproblemen door bijvoorbeeld minister Van der Wal. De aanpak van Harbers daarentegen, in het dossier Amelisweerd, is vrij absurd, beaamt hij. “Het zou zo logisch zijn om ook op dit dossier het roer om te gooien. We zitten volgens mij op een keerpunt in het industriële tijdperk. We zouden nu eindelijk eens rekening moeten gaan houden met de grenzen die de planeet zelf stelt.”