AH en Makro verkopen nog altijd ontbossingsvlees

Nederland importeert grote hoeveelheden rundvlees uit Brazilië. In 2022 maar liefst 16.566 ton. Uit onderzoek van de internationale dierenbeschermingsorganisatie blijkt dat het ontbossingsvlees in verschillende Nederlandse supermarkten en groothandels terechtkomt.

Ondanks de toezegging van AH en Makro om niet langer Braziliaans ontbossingsvlees in te kopen, belandt er nog steeds dubieus rundvlees in hun schappen. Daarmee dragen de retailers bij aan vernietiging van het leefgebied van verschillende diersoorten in Brazilië. Dat blijkt uit onderzoek van World Animal Protection, uitgevoerd door onderzoeksbureau AidEnvironment.

Julia Bakker, campagnemanager Dieren in de veehouderij bij World Animal Protection: ‘De ontbossing in de Cerrado is desastreus voor wilde dieren. Het leefgebied van jaguars, tapirs en apen moet plaatsmaken voor runderen waarvan het vlees uiteindelijk in Nederlandse supermarkten terechtkomt. Wilde dieren slaan op de vlucht, worden beschoten, verkocht of komen om van de honger of in bosbranden.’

De productie van rundvlees is de belangrijkste aanjager van ontbossing in het Cerrado-gebied. Brazilië is de grootste exporteur van rundvlees en de vestigingsplaats van het allergrootste (rund)vleesbedrijf in de wereld: JBS- goed voor 45% van de handel van Braziliaans rundvlees naar Nederland. Dit vleesbedrijf wordt al jaren in verband gebracht met illegale praktijken. In 2022 moest JBS toegeven dat het bijna 9.000 runderen had gekocht van een criminele rundveehouder die wordt aangemerkt als één van de grootste ontbossers in Brazilië.

Risico op ontbossing

Opvallend is dat verschillende retailers eind 2021 verklaarden geen rundvlees uit Brazilië meer in te kopen, gezien het hoge risico op ontbossing. Ook omdat er sinds juni 2023 nieuwe Europese regelgeving geldt die bedrijven simpelweg verplicht om ontbossingsvlees uit te sluiten. Albert Heijn beloofde geen ‘beef jerky’ – een snack met gerookt vlees – geproduceerd door JBS en het Amerikaanse Jack Link meer aan te bieden. Uit het onderzoek blijkt dat de vleessnack nog volop verkrijgbaar is bij AH.

Uit het onderzoek kwam Makro als slechtst presterende bedrijf uit de bus. Het verkoopt talrijke rundvleesproducten afkomstig uit Braziliaanse slachthuizen waaraan directe en indirecte leveranciers leveren die te linken zijn aan ontbossing.

Dit terwijl Makro’s moederbedrijf Metro AG (Duitsland) in haar vleesinkoopbeleid stelt dat het bedrijf inzake rundvlees stappen neemt om te werken aan nul ontbossing.

World Animal Protection roept supermarkten en groothandels op om te stoppen met de verkoop van fout rundvlees en in te zetten op een transitie naar een meer plantaardig assortiment. Het rundvlees dat wel in de schappen blijft, moet minimaal voldoen aan het Beter Leven Keurmerk.

Bron: World Animal Protection