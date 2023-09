Afbrokkelen poolijs heeft niet overal hetzelfde effect Nieuws • 14-05-2009 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het mogelijke in zee storten van een deel van het landijs op de Zuidpool leidt in onze regio tot veel minder zeespiegelstijging dan altijd werd aangenomen. In andere regio's is de stijging juist hoger. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Bristol en de TU Delft. Vrijdag verschijnt een artikel hierover in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Wetenschappers houden al enige tijd rekening met een mogelijke ineenstorting van een deel van het landijs op de Zuidpool onder invloed van klimaatveranderingen. Meer dan dertig jaar lang werd aangenomen dat de stijging overal ter wereld 5 tot 6 meter zou bedragen, maar dat blijkt onwaar. In de regio West-Europa verwachten de onderzoekers een zeespiegelstijging van 3,3 meter, maar bijvoorbeeld aan de kusten van de VS denken ze aan enkele meters meer.

Helemaal nieuw is die kennis niet. Dr. Bert Vermeersen, onderzoeker bij TU Delft: ,,Tot nu toe werd vaak aangenomen dat een mogelijke zeespiegelstijging overal ter wereld even groot zou zijn. Dat is echter onjuist. Dit was overigens al in de 19e eeuw bekend, maar vreemd genoeg was deze kennis wat weggezakt.''