Adopteer een kip voor Pasen Nieuws • 13-03-2008

Met Pasen in het vooruitzicht vullen winkelschappen zich met gekleurde eieren, vrolijke hazen en knalgele kippenknuffels. Toch lijkt het erop dat mensen niet alleen plastic vrolijkheid in huis willen halen, maar ook verlangen naar duurzaamheid. Rond Pasen stijgt het aantal adopties van kippen. Dat meldt de Utrechtse stichting Biologica, ooit de bedenker van het project Adopteer een Kip.

Sinds 2003 is het mogelijk een kip te adopteren. Op dit moment zijn er bijna 24.000 actieve adoptanten. Volgens Biologica zijn biologische eieren dankzij deze actie het populairste biologische product. Het biologische ei heeft een marktaandeel van iets meer dan 5 procent. Het gemiddeld marktaandeel van alle biologisch producten is bijna 2 procent. Het totale aantal biologische kippen in ons land nam sinds de mogelijkheid tot adoptie toe van 350.000 tot 600.000.

Voor een kleine dertig euro kan het kakelende diertje worden geadopteerd. Iedere maand kunnen de adoptanten zes eieren afhalen bij natuurvoedingswinkels in heel Nederland. Ook stellen de boerderijen hun bedrijf, bijvoorbeeld met Pasen, open voor adoptanten om naar de boerderij en de kippen te komen kijken. Voor deelnemers die hier geen tijd voor hebben, zijn de scharrelkippen ook te bekijken via een webcam.