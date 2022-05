Actievoerders Greenpeace blokkeren vrachtschip met Soja bij IJmuiden

Meer dan 85 procent van de naar Europa geïmporteerde soja is bestemd voor veevoer. Nederland is de grootste importeur van sojabonen in de Europese Unie, laten cijfers van statistiekbureau CBS zien. De meeste soja is afkomstig uit Brazilië, een kwart van de ingevoerde soja gaat direct door naar het buitenland. Greenpeace noemt ons land de "poort van Europa voor import van producten waarvoor natuur wordt verwoest en mensenrechten geschonden". De zogenoemde Bossenwet die eind juni wordt besproken in Brussel moet de invoer van producten die zorgen voor ontbossing aan banden leggen. Daaronder vallen producten zoals palmolie, vlees en soja.