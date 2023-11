Steekproef van PAN-NL: appels voldoen niet aan norm voor baby en peutervoeding

Het hoogste aantal residuen was te vinden op appels van supermarktketens COOP/PLUS en LIDL. Het laagste aantal residuen op appels van Albert Heijn. Er werden geen residuen gevonden op biologische appels. Van de in totaal 30 onderzochte appels voldoen er 28 niet aan de norm voor baby en peutervoeding.

Vervuild door pesticiden

PAN-NL onderzocht 31 appels waarvan 21 van Nederlandse oorsprong en 10 uit het buitenland. In dit onderzoek zijn in alle in Nederland geteelde gangbare appels resten van Kandidaten voor vervanging (KvV) en/of Highly Hazardous Pesticides (HHP), de meest gevaarlijke pesticiden aangetroffen. Alle 21 in Nederland gangbaar geteelde appels zijn vervuild met het fungicide captan. Captan wordt er van verdacht kanker te veroorzaken. Wegens negatieve effecten op het milieu heeft de Europese Commissie voorgesteld het gebruik van captan in open teelt te verbieden.

Supermarktketens COOP/PLUS en LIDL het hoogste aantal residuen

Gemiddeld zijn bij de steekproef in de appels van COOP/PLUS met 4,3 residuen het hoogste het aantal residuen gemeten, gevolgd door Lidl met 4,0 residuen. De JAZZ appels uit Chili van COOP staan met 7 verschillende residuen aan de top. Appels van lokale markten zitten in het middenveld. Bij de 5 monsters van Nederlandse bodem en genomen op markten in Amsterdam, Wageningen en Assen, zijn gemiddeld 3,8 verschillende residuen aangetroffen, variërend van 2 - 5 residuen, wat het gemiddelde is voor Nederlandse appels. In appels uit Syrische en Turkse winkels zijn gemiddeld 3,5 verschillende residuen aangetroffen.

Appels zonder residuen is mogelijk

In drie van de dertig monsters zijn geen resten van bestrijdingsmiddelen gevonden; het betreft een in Nederland biologisch geteelde monster uit de streekwinkel de Gieterij in Wageningen en twee door AH geïmporteerde gangbare monsters uit Frankrijk en Zuid-Afrika. Bij appels van Albert Heijn, die het eigen programma “Beter voor Natuur & Boer” voert, zijn gemiddeld het laagste aantal (1,8) residuen gevonden.

Niet geschikt voor baby's en peuters

Van de 30 onderzochte gangbare monsters voldoen slechts twee monsters aan de wettelijk norm van 0,01 mg/kg voor baby en zuigelingenvoeding. Daarmee is de rest van de onderzochte appels niet geschikt voor baby´s en peuters.

PAN-NL adviseert

Naar aanleiding van het onderzoek adviseert PAN-NL kwetsbare groepen, zwangere vrouwen en voor baby ‘s, peuters en kinderen alleen appels (en andere levensmiddelen) te kopen, die zonder chemische bestrijdingsmiddelen zijn geteeld. Dus te kiesen voor biologisch. In het geval er toch bespoten appels gekocht of gekregen zijn, verwijder dan in ieder geval voor consumptie de schil.