33e Open Tuinreservaat Theetuin Stadsland in Zwolle (Ov) Tuintip • 01-03-2011 • leestijd 1 minuten • bewaren

Tot nu toe zijn veel Open Tuinreservaten in het buitengebied, zelden in de stad. Dit is een uitzondering want de tuin van Sylvia Meyer is in Zwolle (al is het niet in het centrum): "Natuurlijke tuin maar wel met een enigszins strakke vormgeving, rechte paden en borders, planten met een natuurlijke uitstraling,

ecologisch beheerd, geen bestrijdingsmiddelen."

Grootte:

8.000 m2

Bijzonderheden:

Sylvia Meyer: "Grote vaste plantenborder, oase binnen het poldergebied van de Mastenbroekerpolder, we hebben geprobeerd de tuin op een goede manier in te passen in het agrarisch gebied."