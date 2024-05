1000 euro boete voor afval op straat in Enschede

De regelgeving rondom boetes voor afval op straat dumpen zijn landelijk vastgesteld. Gemeenten kunnen momenteel slechts een boete van maximaal 160 euro geven.Daarom moet de gemeente Enschede eerst toestemming van het Rijk krijgen om de pilot uit te voeren. Wanneer de boetes ingaan, is daarom nog onduidelijk. "Zwerfafval is in heel Nederland een probleem, laten we dan in Enschede kijken of een hoge boete werkt", zegt Jajan.