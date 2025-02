Oscars 2021: Nomadland kwam, zag en overwon Film , Feature • 26-04-2021 • leestijd 3 minuten • 60 keer bekeken • bewaren

Chloé Zhao wint als eerste vrouw van kleur een Oscar voor beste regie.

Foto credit: Chris Pizzello/Pool

De Oscars werden dit jaar niet in februari maar in april uitgereikt. Zo hadden filmmakers ruim de tijd om hun projecten te finaliseren. Hoewel dit niet, zoals gewoonlijk, betekende dat de Academy in alle categorieën koos voor de beste winnaars. De hoogte- en dieptepunten op een rij.

Het was een gezapige anderhalvemeteravond, in Los Angeles. Geregisseerd door niemand minder dan Steven Soderbergh . Voor het eerst sinds lange tijd waren ze allemaal samen, de beroemdheden, en mondmaskers waren niet verplicht.

Laten we beginnen met het summum van de Oscars 2021: éindelijk ging er weer een trofee voor beste regie naar een vrouw. De Chinese Chloé Zhao won als tweede vrouw in de geschiedenis en als eerste vrouw van kleur – een onwerkelijke eer – voor haar indringende Nomadland (vanaf vrijdag te zien bij Disney+). En ook Frances McDormand werd beloond voor haar hoofdrol in de prachtige film over een eigentijdse nomade die besluit huisloos te zijn. Als een kers op de taart werd Nomadland ook nog bekroond tot beste film. Een terechte winnaar dus.

Maar er waren ook een aantal flinke zeperds. In de categorie voor beste acteur lag de winst voor Riz Ahmed (als drummer Ruben, in het overdonderende drama Sound of Metal ) of voor Chadwick Boseman (als een eigenzinnige muzikant in het sprankelende Ma Rainey’s Black Bottom ) voor de hand. Maar de Oscar ging naar Anthony Hopkins , die in The Father een dementerende man speelt. Mooi dat Hopkins op 83-jarige leeftijd nog altijd een groot talent is, maar Ahmed en Boseman hadden meer verdiend.

Daniel Kaluuya won op zijn beurt de Oscar voor beste bijrol in het aangrijpende drama Judas and the Black Messiah. Een film waarin hij de facto de hoofdrol speelt – de Academy heeft altijd moeite om onderscheid te maken tussen bij- en hoofdrollen. Niettemin had Lakeith Stanfield, die ook in de film speelt, ook lof verdiend. Dat geldt ook voor Paul Raci, die in Sound of Metal Riz Ahmeds mentor speelt. Wat dat betreft was deze categorie het dichtstbevolkt.

Onze nieuwsbrief ontvangen? Iedere vrijdag de nieuwste series en films in je inbox! Meld je hier aan.

Bij de vrouwen, in de categorie beste bijrol, was Youn Juh-jung de winnares voor haar geestige en ontroerende rol in het Amerikaans-Koreaanse drama Minari. Een film waarin de Zuid-Koreaanse actrice het stralende lichtpunt is. Verder lag het in de lijn der verwachting dat Emerald Fennell een trofee zou winnen voor beste scenario voor haar zinderende wraakthriller Promising Young Woman , en was de Oscar voor beste animatie voor Soul een logisch gevolg – de Academy geeft traditiegetrouw graag Oscars aan Pixar-films – hoewel, zoals op sociale media voorafgaande aan de avond terecht werd betoogd, Wolfwalkers een betere film is.