Wat werd er afgelopen week massaal door Nederland gedeeld, getwitterd en gegoogeld? Jennifer Hoffman presenteert samen met teamcaptains Pieter Derks en Stefano Keizers het nieuwe satirische programma ‘Van De Week’! Elke zondag bespreekt het duo samen met twee panelgasten op geheel eigen wijze de actualiteit, allemaal gebaseerd op onze digitale footprint van die week. Wie is er het beste op de hoogte van alle actuele online data, team Stefano of team Pieter? Jennifer: ‘Anno 2019 spenderen we enorm veel tijd online en al helemaal op social media. Ik denk dat het daarom ontzettend interessant wordt om wekelijks te bekijken wat ons als land zoal bezighoudt online." Iedere week worden de teamcaptains Pieter en Stefano bijgestaan door een prominente Nederlander uit de wereld van nieuws, kunst, media en politiek. De teams maken in vier rondes uit wie het meeste weet over de digitale data van die week.