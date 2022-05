In de hemel van Valerio is iedereen welkom die zijn gebeden door hem wil laten verhoren. Dansen op een vulkaan, in een kerstboom springen of de iconische zoenscène uit GTST met Ferry Doedens naspelen: alles is mogelijk in het programma Valhalla. Hoe klein, groot, fantastisch of absurd de ideeën van kijkers ook zijn, Valerio probeert ze waar te maken.