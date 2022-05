Geld verdienen met je Instagram account? Beroemd zijn in Colombia? Een soloconcert voor 40.000 man? In het tweede seizoen van Valerio International lijkt het de normaalste zaak van de wereld. Valerio Zeno bezoekt weer de meest uiteenlopende bekende en onbekende Nederlanders die wonen en werken in het buitenland. Ze hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal zeer succesvol in hun werk. Valerio wil alles van ze weten en duikt in hun bijzondere levens. Hoe wonen en werken ze, wat doen ze in hun vrije tijd, hoe reizen ze, waar halen ze hun koffie en waarom was Nederland te klein voor ze?